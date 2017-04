– Det suste i ørene lenge etter smellet

Natt til onsdag begynte det å brenne i Sandeid kirke i Vindafjord. Brannvesenet rykket raskt ut, og det er kirketårnet som har fått hardest medfart av flammene.

Det var trolig et lynnedslag som startet brannen. Tordenværet holdt mange våkne tirsdag kveld og natt til onsdag. Blant andre menighetsrådsleder Tore Tokheim, som er nærmeste nabo til kirken.

– Det var et forferdelig smell, og det suste i ørene lenge etterpå, sier han.

Det brant i Sandeid kirke natt til onsdag. Det er først og fremst kirketårnet som er ødelagt. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Snart tid for konfirmasjoner

Smellet var så høyt at Tokheim var overbevist om at det var hans eget hus som hadde blitt rammet. Men så gikk det opp for ham at det var kirken.

– Det var full fyr i tårnet. Heldigvis gikk det ikke lang tid før brannvesenet og politiet kom, sier han.

– Var du redd kirken skulle brenne helt ned?

– Det var ikke en fjern tanke. Det så ille ut da, men nå tenker jeg at det ser greit ut, tross alt. Jeg har ikke vært inne i kirken selv, men har fått høre at selve kirkeskipet er intakt. Muligens har deler av bygget fått vannskader.

I påsken var det planlagt konserter i kirken, og det er ikke lenge til vårens konfirmasjoner. Tokheim sier menighetsrådet må vurdere hvordan de skal løse dette når de vet mer om skadene på kirken.

Hoppet i stolen

Tokheim var langt fra den eneste som merket det kraftige tordenværet natt til onsdag. NRK møter Leif Vestbø, Johannes Østebø og Liv Østebø utenfor den brannskadde kirken onsdag formiddag. Alle tre hørte godt smellet da lynet slo ned.

– Hele huset ristet, jeg trodde det var en eksplosjon. Først så jeg bare at det gnistret helt oppe i kirkespiret, ingen flammer, sier Leif Vestbø.

– Skvatt du?

– Ja, jeg hoppet i stolen. Det ble jo helt svart fordi strømmen gikk, sier Liv Østebø.

– Hva synes du om at noe slikt skjer?

– Det er skummelt, rett og slett. Vi visste jo ikke hva det var. Og det er veldig trist å se en brannskadd kirke, sier hun.

Leif Vestbø, Johannes Østebø og Liv Østebø synes det er trist at den gamle trekirken er skadet i brann. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Slukket med skummetmelk

Dette er ikke første gang det brenner i Sandeid kirke. De tre naboene husker godt brannen i 1952.

– Den gangen slukket de med skummetmelk. Folk bar melkespann som bare det, sier Vestbø.

Sandeid kirke er en langkirke i tre som ble bygget i 1904.