– Det nærmer seg et diktatur

– Dette er et klart svar, sier Bjørn Laugaland (Sp), ordfører i Hjelmeland.

Selv om de fleste av innbyggerne i Hjelmeland trodde spørsmålet om kommunesammenslåing var lagt dødt for lengst, ble det i desember klart at Hjelmeland skulle ut i ny folkeavstemning.

Den rådgivende avstemningen, hvor også 16- og 17-åringer hadde anledning til å stemme, ble avholdt tirsdag.

Spørsmålet innbyggerne har tatt stilling til er om de er for eller imot en sammenslåing med Strand og Forsand og svaret er nok en gang «nei».

Dette er andre gang på to år kommunen har gått til urnene.

Ordfører i Bjørn Laugaland er fornøyd med resultatet. Foto: Mari Friestad / NRK

Slik stemte innbyggerne:

46,2 prosent stemte «ja»

51,7 prosent stemte «nei»

2,1 prosent gikk for «vet ikke»

Valgdeltakelsen var på 44,3 prosent.

– Sist gang hadde vi omtrent 50 prosent og det er mange kommuner som har vært nede i 20. Det er omtrent 1000 mann som har vært ute og stemt i dag. Det skal vi respektere, sier Laugaland.

Vurderte å droppe avstemningen

Flere av de NRK møter i valglokalene tirsdag, uttrykker misnøye med at de nok en gang må si ja eller nei til kommunesammenslåing.

– Jeg stemte nei sist. Men når de ikke hører på det, nærmer det seg et diktatur. Og det vil jeg ikke ha, sier Peder Kleppa.

Dagrun Meltveit Røgenes kaller det hele «rollse», som kan oversettes med rotete eller tullete.

– Men jeg stemte likt begge gangene, sier hun.

Even Stakkeland vurderte å droppe å stemme denne gangen.

– Jeg synes nettopp jeg stemte, sier han.

Vil ha fred

Hjelmeland-ordføreren gikk til valg på å kjempe imot sammenslåing, men gikk for ny avstemning etter fylkesmannens anbefaling om en ny kommune i ytre Ryfylke med Strand, Forsand og Hjelmeland.

Med tirsdagens resultat håper ordføreren at ballen nå virkelig er lagt død.

– Jeg er veldig glad for at folk i Hjelmeland har vært såpass tydelige. Det har de vært to ganger på rad og da har vi et sterkt mandat til å gjøre vår tilredning som vi vil sende videre. Der vil vi forhåpentligvis be om at vi vil ha fred og vil bestå som egen kommune i fremtiden, sier han.

Brukt mye ressurser

Laugaland er ikke overrasket over at flertallet endte på «nei» denne gangen også.

– Nei, egentlig ikke. Men jeg var veldig spent på hvilken vei det bar. Det var forskjellige signaler som kom. Jeg var nokså trygg på at vi kom til å få et klart svar, men jeg våget ikke å tro den ene eller andre veien.

– Var dette spikeren i kista?

– Jeg kan ikke si hvordan fremtiden utvikler seg, men i alle fall det nærmeste året så vil jeg si det.

Han håper de kan få til et godt samarbeidsklima med nabokommunene, selv om de ikke ønsker å slå seg sammen med noen andre.

– Nå håper jeg at vi kommer oss videre. Vi har brukt enormt mye ressurser på de prosessene som har vært, så håper jeg at Stortinget respekterer valget som folket i Hjelmeland har gjort i dag, sier han.

Ved forrige folkeavstemning sa 55 prosent i Hjelmeland «nei» til å vurdere sammenslåing med andre kommuner i Ryfylke. 45 prosent sa «ja».