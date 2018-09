– Det hersker en ukultur i bransjen, sier Olav Hansen.

Han selger kranbiler, lærer opp kranførere og har lang fartstid i bransjen. Og i likhet med flere andre eksperter reagerte Hansen kraftig da en kranbil veltet på Domkirkeplassen i Stavanger sentrum 4. september. Det var ren flaks at ingen ble drept eller skadet.

Men Hansen ble ikke overrasket.

– De som er kranoperatører i dag har en Facebook-side hvor de legger ut hvordan du kan overstyre sikkerhetssystemer på de forskjellige kranmerkene, sier han.

Hansen sikter til den lukkede Facebook-sida KRANBILFOLKET; eliten av sjåfører. De aktuelle innleggene er slettet, men både Hansen og kranekspert Bjarne Roland fastslår at slike ting har blitt diskutert der.

Otto Waale, som er en av administratorene på Facebook-sida, avviser dette.

– Det har aldri pågått noen slike diskusjoner på den sida, det er det ingen som tør å begynne på en gang, sier han.

Støttebeina

NRK skrev lørdag om kranekspert og styremedlem i Kranteknisk forening, Bjarne Roland, som anslår at cirka én kranbil velter hver uke i Norge. De aller fleste ulykkene blir aldri rapport.

Ifølge Roland og Hansen skyldes flere av ulykkene at kranføreren kopler ut sikkerhetssystemet på krana slik at han/hun for eksempel kan løfte tyngre enn det kranen er sertifisert for. Sikkerhetssystemet skal forhindre at krana belastes for mye eller brukes feil – som for eksempel at kranføreren lar være å ta ut støttebeina.

– Det er helt forferdelig, jeg vil si at det er på kanten til kriminalitet å gjøre det på den måten, sier Roland.

Flere eksperter som NRK har pratet med, tror årsaken til velten i Stavanger var at støttebeina ikke var ute på den ene siden.

Bjarne Roland er styremedlem i Kranteknisk forening, og driver eget rådgivings- og granskingsfirma for kranbiler. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ifølge Roland og Olav Hansen har kranen som veltet i Stavanger, et sikkerhetssystem som er relativt enkelt å manipulere.

Driftssjef Terje Unhjem i Sviland Transport, selskapet eier bilen som veltet, ønsker ikke å uttale seg om årsaker før politiets og Arbeidstilsynets (Atil) undersøkelser er ferdige.

Heller ikke politiet eller Atil vil kommentere hva som var årsaken til velten på Domkirkeplassen 4. september.

Leverer ut kode

På enkelte kraner går det an å kople ut sikkerhetssystemene ved å taste inn en kode. De ulike leverandørene har ulike rutiner for utlevering av sikkerhetskoder på kranene de selger.

Arka forhandler kraner av merket Effer, den samme typen som veltet i Stavanger.

– Hvis kranen kjører seg helt fast kan du få koden slik at du kan få deg løs, sier Svein Rasmussen, teknisk leder i Arka.

– Burde dere hatt strengere retningslinjer på når dere leverer ut sikkerhetskoder?

– Det kan godt være, men, på en annen side, hvis vi ikke gir ut koden, så kan en kranbil bli stående på et ugunstig sted i flere dager, sier han.