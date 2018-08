– Det er fremdeles lenge til valget

I går ble det klart at Christine Sagen Helgø ikke tar gjenvalg som ordfører i Stavanger ved valget i 2019. For første gang på lenge øyner Arbeiderpartiet en mulighet til å ta over makta i byen, men partiets gruppeleder og ordførerkandidat, Kari Nessa Nordtun, mener det er for tidlig å si om avgangen vil få noe å si for hennes kandidatur. – Det er fremdeles lenge til valget, sier hun.