– Det er for lett å omgå forbud mot å ha dyr

Dyrevernalliansen vil endre Dyrevelferdsloven, og gjøre det enklere for Mattilsynet å gi aktivitetsnekt til flere personer på samme gård når det blir avdekket dyretragedier.

I dag er aktivitetsforbud personlig, og det er fullt lovlig å overføre driften til en nær slektning, som ektefelle eller samboer.

Etter politianmeldelse er aktivitetsforbud den strengeste reaksjon Mattilsynet kan gi etter brudd på Dyrevelferdsloven. En person får da ikke eie, holde, bruke, omsette, slakte eller stelle dyr.

Dyrevernalliansen viser til en av de groveste dyrevernssakene i Rogaland, der 500 mink måtte avlives etter vanskjøtsel i oktober 2015.

Jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen vil gjøre det vanskeligere for personer som har fått forbud mot å ha dyr, å overføre disse til nære slektninger. Foto: Dyrevernalliansen

– En som er gift med en person som over tid grovt har vanskjøttet dyr slik at de lider og dør, bør også ilegges aktivitetsnekt, for å unngå at dyrene overføres og dyremishandlingen kan fortsette, sier Kleveland.

Far og sønn ved minkfarmen i Klepp ble begge ilagt aktivitetsforbud, men samboeren til sønnen tok over driften.

Mattilsynet har ikke hatt noen innvendinger mot hvordan minkfarmen er drevet etter at samboeren tok over. Likevel mener Dyrevernalliansen at det er for lett å omgå et aktivitetsforbud.

– Her har det vært svært grov dyremishandling over tid. Det er gitt flere varsler om grove brudd. Det er de samme personene som bor på gården, og vi er i en situasjon som om det ikke hadde blitt ilagt et aktivitetsforbud, mener Kleveland.

Lov om dyrevelferd (Dyrevelferdsloven) Ekspandér faktaboks § 33.Forbud mot aktiviteter omfattet av loven Den som unnlater å etterkomme vesentlige pålegg eller grovt eller gjentatte ganger overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan av Mattilsynet ilegges nødvendige forbud mot aktiviteter omfattet av denne loven. Forbudet kan gjelde alle eller noen arter, en eller flere aktiviteter, for en viss periode eller inntil videre. Domstolen kan i forbindelse med straffesak fastsette forbud som nevnt i første ledd.

Proformaovertakelser av dyr

Mattilsynet har hatt flere saker i Rogaland der det har vært mistanke om proforma virksomhetsoverdragelser til nære slektninger etter at det er gitt aktivitetsforbud. I den såkalte hestesaken i Sirdal fikk ikke Mattilsynet medhold i retten om at overdragelsene av dyrene til datteren var proforma.

Mattilsynet har bevisbyrden, som er en vanskelig oppgave. Tilsynet møter også ofte en stor vilje til å omgå et aktivitetsforbud.

Seniorrådgiver Baard Birkeland i Mattilsynet sier det er vanskelig å bevise om en person som er ilagt aktivitetsforbud fortsatt er med i driften når nære slektninger på samme gård har overtatt. Foto: Mattilsynet

– Det er vanskelig å finne klare bevis på om en overtakelse er proforma. Ofte er registreringene av overføringer av verdier gjennomførte, og de er reelle. Men det er vanskelig for oss i Mattilsynet å si hvem som har stelt dyrene de siste dagene, ukene og månedene. Det kan du ikke se på dyrene, sier seniorrådgiver Baard Birkeland i Mattilsynet.

Men alarmklokkene ringer hos Mattilsynet når de mistenker proformaoverdragelser.

– Dette gjelder først og fremst når den som dyrene blir overført til, bor på samme gård. Da gjør vi nærmere undersøkelser for å se om overdragelsen er reell, sier Birkeland.

Medskyldige må også få forbud

Dyrevernalliansen mener lovverket må skjerpes, og at Mattilsynet må få nye virkemidler for å hindre, at det de kaller medskyldige, får fortsette dyreholdet.

– Det vil bli lettere å bevise dette hvis Mattilsynet tar tak i dette når mishandlingen pågår, og en ektefelle eller samboer har sett gjennom fingrene på grov mishandling. I ettertid er det vanskeligere å bevise hvem av ektefellene som i praksis driver gården, mener Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrevelferdsloven pålegger alle en handlingsplikt i forhold til dyremishandling. Kleveland mener det da blir et bevisspørsmål om ektefellen kjente til dyremishandlingen, og unnlot å melde fra.

– Det er ikke straffbart å ikke melde fra. Derimot må det vurderes som et forebyggende tiltak at denne personen også ilegges aktivitetsnekt. Den som har bidratt ved å ikke melde fra når det er åpenbart at dyr lider, skal også nektes å ha dyrene i framtiden, sier Kleveland.

De ber Landbruksdepartementet evaluere virkemidlene til Mattilsynet og se på muligheten til å ilegge aktivitetsforbud til medskyldige på gården.