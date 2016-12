Anne Lise Skretting er framleis forundra over korleis egga har hamna i hagen hennar. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Nokre av egga har ligge tørt og nokre i fukt. Dei som har ligge fuktig er uendra, og dei som har ligge tørt har krympa og blitt til noko som kan minna om småstein, seier Michel Joseph Verheul, som er forskar ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Særheim.

Det var for om lag ein månad sidan han fekk inn egga frå Anne Lise Skretting frå Bryne. Ho hadde funne dei i hagen sin, og frykta at dei kunne stamma frå kjempesniglar eller frå eksotiske husdyr som skjelpadder eller slangar.

NRK sende bileta av «egga» rundt til ulike ekspertar innan biologi, og ut frå det kom det ein del teoriar. Ein var at det kunne vera snakk om forstadiet til ein sopp. Men nå har altså Verheul hatt egga under mikroskopet og konkludert.

Michel Joseph Verheul er forskar ved NIBIO. Han kjenner seg sikker på at egga ikkje er levande. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Hundre prosent sikker

– Då ingenting skjedde med egga knuste eg eitt og såg under mikroskopet. Eg kan slå fast, hundre prosent sikkert, at dette ikkje er noko levande. Verken sopp, egg eller mugg. Eg trur heller at dette er plastikkuler av eit silikonliknande material, seier Verheul.

Sjølv om han kan slå fast at det ikkje er noko biologisk, torer han ikkje sei kva kulene er.

– Eg har sett noko liknande i blomstervasar, kanskje det kan vera det. Eller noko som barn brukar til kuler i leikevåpen. Eg veit ikkje, men eg veit at dette ikkje er levande, seier han.

Forskarar frå NIBIO på Ås, trur det er snakk om såkalla «magic soil». Dette er kuler som er små og harde når dei er tørre, men som tek til seg vatn og blir store. Dei kan brukast til å halda jorda fuktig.

Etter ei veke i tørr luft (t.h.) har kulene skrumpa inn til å bli like små som småstein. Foto: Michel Joseph Verheul

Vil halda fram med dyrkinga

Anne Lise frå Bryne er glad at det kjem nyheiter om egga, som ho fann i hagen, men har framleis mange spørsmål.

– Korleis hamna dei i bakgarden min? Dersom det er nokon som hadde tulla med meg, skulle eg tru at dei hadde sagt frå til nå, seier ho.

Saman med naboen har dei også fleire av egga liggande i til klekking. Det kjem dei til å halda fram med, heilt til ho får slått fast kva det er.

– Eg stolar sjølvsagt på det forskaren seier, men eg saknar eit svar på kor det kjem frå og kva det er. Er det nokon som har kasta det her, eller har det kome frå lufta frå eit fly?