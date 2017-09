– Det er bare å pakke sysakene Viking!

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

«Eg hadde ein gong ein draum. Eg vett godt at den er sann. Haugesund er best i Rogaland. I Rogaland!»

Det synger Einar Berdinessen – ildsjelen som følger FK Haugesund tettere enn de fleste. På den hvite hjemmedrakten er hele laget representert med sine navnetrekk i tusj, og den vaskes kun ved sesongslutt.

For han er det ikke lenger noen tvil: Haugesund har tatt over tronen som Rogalands beste fotballklubb.

– Vi er jo definitivt best, sier han.

Store og små venter spent på det viktige lokaloppgjøret mellom Haugesund og Viking, lørdag. Foto: Anders Fehn / NRK

Store kontraster

Og det er vanskelig å grave opp gode motargumenter for Viking-fansen. Fasiten, med åtte kamper igjen av sesongen, er jumboplass og to føtter i 1. divisjon.

For naboen nord i fylket er situasjonen en helt annen: Kontakt med teten og 18 poeng ned til klubben som alltid har vært storebror.

– Tabellen lyver aldri. Denne sesongen ligger de på bånn, bånn, bånn, sier Berdinessen.

Det er nesten bombesikkert at vi drar det i land. Jeg har fjordåret friskt i minne, da vi vant 4-1. Einar Berdinessen, FKH-supporter

Ingen medlidenhet i nord

Lørdag reiser et desperat Viking over Boknafjorden for å kjempe om livsviktige poeng på Haugesund stadion. Men poeng blir det ikke, skal vi tro Berdinessen. Han forventer lekestue i favør FKH.

– Det blir en spennende kamp. Det er årets høydepunkt på stadion. Men det er nesten bombesikkert at vi drar det i land. Jeg har fjoråret friskt i minne, da vi vant 4-1, sier han.

– Men er det ikke litt synd for fotballen i Rogaland at Viking sliter såpass?

– Nei. På ingen måte. De må bare føle det på kroppen. Det er bare å pakke sysakene og begynne i 1. divisjon, sier han.

– En tung situasjon

I Stavanger er stemningen trykket og langt mindre jovial enn i nord. Sviktende inntekter, røde tall og store sportslige utfordringer har hengt over klubben i lang tid. Fredag ble det klart at klubben vil selge Viking stadion til Stavanger kommune.

Roar Åkerlund, leder i Vikinghordene, håper på en etterlengtet opptur mot FKH.

– Vi er i en tung situasjon. Det kjennes på oss som virkelig brenner for klubben. Så lenge det er teoretiske muligheter, så vil jeg ikke si at nedrykket er klart. Men på lørdag må de vinne. Hvis ikke blir det forferdelig vanskelig, sier han.

Supporterklubblederen tviholder på at det fremdeles skal spilles mye fotball før sesongen er over. Før kampen mot Haugesund er det åtte poeng opp til trygg grunn.

– Jeg har et håp, så er det opp til de elleve på banen til å motbevise mistroen. Vi er optimister og vi velger å tro på guttene og at de kan snu det. Det er enda nok poeng å spille om, sier han.