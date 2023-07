– Det byrjar å likna på psykisk terror

Leiar i Hasseløy velforeining, Ivar Lykling, er kritisk til oppgraderinga av gatene på øya, som Haugesund kommune driv på med for tida. Det er mykje støy heile dagen, det tar lengre tid enn tidlegare meldt og det fjernar for mange parkeringsplassar, seier Lykling til Haugesunds avis. Kommunen seier at det var nødvendig å legge nye kablar og vassrøyr i gatene, og at det blir gjort på vanleg måte.