Rundt en enebærbusk på den deilige jorden etter vi har vasket gulvet, rullet tøyet, satt opp fuglebang og pyntet treet?

O, glade jul, det går gjerne litt i surr med de mange julesangene som finnes. For de skal både læres, huskes og synges år etter år.

– Det største problemet med julesangene er jo at de har så mange vers. Og de er det bare tante Gunnhild som egentlig kan, sier Bjørn Olav Skjæveland.

For å unngå at det blir pinlig stille når familien begir seg rundt juletreet, har Skjæveland sammen med Per Øystein Kvindesland i årevis kjempa for å fremme og innarbeide sangen.

– 17 julesanger inn i én og samme sang, på under tre minutt. Den eneste julesangen du trenger å kunne, ifølge programleder-paret i NRK.

Hør innslaget i NRK Rogaland sin morgensending, 16. desember: