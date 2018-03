– Dårlig dyrehold er uakseptabelt

Avlsforetaket Geno reagerer svært negativt på at en av deres ansatte har blitt fratatt retten til å drive husdyrproduksjon. – Dette er definitivt i konflikt med det Geno står for. Vi ser meget alvorlig på saken. Dårlig dyrehold er uakseptabelt, sier administrerende direktør Sverre Bjørnstad til Geno. Han sier de ikke har vært formelt informert og at de kun er kjent med saken via media.