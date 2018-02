– By mot land

I Nationens undersøkelse om folks syn på pelsdyroppdrett, viser det seg at et forbud mot næringen splitter by og land. 67 prosent av Oslo-folk er for et forbud, mens på landsbygda ønsker kun 38 prosent å forby pelsdyr. – Det sier meg at de som bor langt unna produsentene ikke vet hva vi driver med, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem til NRK.