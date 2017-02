– Burde gjort mer

Besetningen på gasstankeren Clipper Quito til Stavanger-rederiet Solvang, gjorde ikke nok for å unngå kollisjon med en fiskebåt i Gulehavet i Sør-Kina, mener Statens havarikommisjon for transport. Ulykken i oktober i 2015 førte til at fiskebåten forliste, og at én av mannskapet på fem antas å ha omkommet.