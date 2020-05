– Bør være hjemme 17. mai

Helseledelsen i Haugesund er engstelig for at folk tror det er greit å samles til større arrangementer på nasjonaldagen. Alle arrangementer på offentlig sted skal maks samle 50 personer. Smittevernlege Teis Qvale sier til Haugesunds avis at folk primært bør holde seg hjemme 17. mai.