– Bør bygge et nytt teaterhus

Rogaland Teater bør bygge et nytt teaterhus med fire scener og til 550 flere publikummere i hovedsalen. Det er anbefalingen i en såkalt konseptutvalgsutredning, der flere alternativer er vurdert. Investeringen blir på 1,5 milliarder kroner, og driftstilskuddet må øke med ti prosent, ifølge rapporten fra PricewaterhouseCoopers. Rapporten peker på Holmen, Jorenholmen eller Bekhuskaien som mulige tomtealternativer, eller at teateret bygger ut der det ligger i dag. Målet er at nytt teater skal stå ferdig til byjubileet i 2025.