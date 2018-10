– Ammekyr har bedre rettigheter enn ammende mødre

– Når ei ammeku blir syk, rykker veterinæren ut og ordner opp med en gang. Ammende kvinner har ingen steder å gå for å få hjelp, sier Anne Sigstad, leder i Ammehjelpen.

Antall henvendelser til Ammehjelpen er firedoblet på fem år.

160 frivillige svarer på telefon, mail eller Facebook. Men i perioder må de stenge ned. Spørsmål om mursteinsharde infiserte bryst og blødende sår sprenger e-postkapasiteten.

– Ofte vet vi ikke hvor vi skal sende dem når vi ikke strekker til, sier Sigstad.

Mener det offentlige svikter

Ammende mødre med nyfødte barn tar stadig tidligere kontakt med Ammehjelpen. Årsaken er at barselkvinnene må raskere ut av sykehuset enn før, mener lederen.

Det kan være mange ulike komplikasjoner når melkeproduksjonen kommer i gang etter fødsel. Bilder viser infiserte bryster i ammeperioden. Foto: Ammehjelpen

På ti år har antall liggedøgn for barselkvinner gått ned fra 3,2 til 2,7 døgn, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Det er for kort tid til at ammingen er kommet i gang. Mange blir sittende hjemme alene uten hjelp, sier Sigstad.

Fortvilte da barnet ikke ville drikke

Nybakt mamma Ellen Mihle Sele er en av dem som fikk ammehjelp før hun reise fra sykehuset.

– Jeg hadde ikke visst hva jeg skulle gjort om jeg ble sittende alene med dette. Hvor skulle jeg ha henvendt meg? spør Ellen Mihle Sele.

Men langt fra alle får slik veiledning. Kun elleve prosent av fødende bor i en kommune som kommer på besøk til barselkvinner, viser tall fra Jordmorforeningen.

Ellen Mihle Sele og Eili fikk ammehjelp mens de fortsatt var på sykehuset. Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

Mihle Sele fikk være en dag lenger fordi hun måtte ta keisersnitt.

– Jeg ble fortvilt. Eili klarte ikke ta sugetak på grunn av melkesprengte bryst, sier hun.

Et ammeskjold skulle vise seg å være løsningen.

– Det hadde jeg aldri hørt om, sier hun.

Ønsker spesialisthelsetjeneste

Jordmortjenesten i kommunene er ikke klare til å ta over ansvaret, mener Ammehjelpen.

– De mangler både penger og personale. Totalt mangler det 600–700 jordmødre her i landet, sier Sigstad.

Anne Sigstad, leder for Ammehjelpen, mener det mangler kunnskap om ammeproblemer blant fastleger og andre ute i kommunene.

– At helsestasjonene kun har åpningstid på dagtid i ukedagene er en utfordring hvis et problem oppstår på et annet tidspunkt, sier hun.

Nå etterlyser Ammehjelpen en spesialisthelsetjeneste som kan gi akutthjelp til ammende kvinner – hele døgnet. Ønsket får støtte fra jordmødrene.

– Jeg tar denne bekymringen på største alvor. Ammehjelpen har mye erfaring og treffer mange, sier Turid Riverud, leder av Sentrum helsestasjon i Stavanger.

Høie: – Må styrke kommunene

Helseminister Bent Høie avviser at det offentlige helsevesenet svikter barselkvinnene.

– Vi har satt inn flere midler for å få flere jordmødre inn i kommunene. Jeg er enig i at vi må styrke det kommunale tilbudet, sier Høie.

Helseminister Bent Høie. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Likevel vil ikke ministeren innføre en spesialisthelsetjeneste for barselkvinner.

– Å innføre et ytterligere tilbud er ikke svaret, men det er viktig er at sykehusene følger de nasjonale retningslinjene. Sykehusene vurderer tilbudet i kommunen og avtaler med kvinnen om hva som er rett tidspunktet å reise hjem, sier han.