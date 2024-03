– Alvorlige trusler mot voldtektssiktet gutt

16-åringen som er siktet for voldtekt av to mindreårige jenter har mottatt alvorlige trusler. I sosiale medier oppfordres folk til å navngi de siktede. – Han har blant annet fått trusler om at han skal «tas», og at han skal bankes opp, sier guttens forsvarer, Stian Kristensen, til Aftenbladet.