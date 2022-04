– Alvorlig ulykke

Politiet melder at trafikkulykken der en bil har kjørt av veien og inn i et tre i Nedstrand, fremstår som en alvorlig. De to personene som var i bilen blir ivaretatt av helsepersonell og politiet gjør undersøkelser på stedet. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet, ett kjørefelt er åpent.