88.000 i bot for køyring med elsparkesykkel

Ein mann i 40-åra er i Sør-Rogaland tingrett dømt for å ha køyrd elsparkesykkel i rusa tilstand. Hendinga skjedde to dagar etter nye reglar vart innført om nett dette.

Ifølgje dommen hadde mannen 1,3 i promille ein halv time etter køyringa. Han vart dømt til 18 dagar vilkårsbunde fengsel, samt å betale 88.000 kroner i bot – halvannan gang mannen si brutto månadsinntekt.

På same kontrollen vart ei kvinne i 40-åra stogga og seinare dømt i tingretten. Ho hadde 1,4 i promille og fekk også 18 dagar vilkårsbunde fengsel, samt 80.000 kroner i bot.

Både mannen og kvinna mista sertifikatet i 18 månadar.

I dommen til mannen står det at han kom med ei oppriktig tilståing av hendinga. Han forklarte at han visste nye reglar for køyring av sparkesyklar i rusa tilstand var på veg, men at han ikkje visste dei var gjeldande enno.