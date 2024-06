8 millioner i forelegg for ulovlig eksport av skip til India

Et Stavanger-basert selskap har fått et forelegg på 8 millioner kroner for ulovlig eksport av to skip til India, skriver Økokrim i en pressemelding.

Begge skipene har operert som bøyelastere i Nordsjøen i en årrekke. Av kommersielle grunner kan man ikke bruke skipene i Nordsjøen når de er eldre enn 20 år. Skipene fikk derfor ikke forlenget kontraktene sine, og seilte fra norske farvann i mars og juli 2018. Dette var kort tid før de fylte 20 år.

Begge skipene ble hogde opp på stranden i Alang i India. Denne typen hogging av skip kalles «beaching», noe som er et stort, internasjonalt miljøproblem.

– Økokrim ser alvorlig på at norskopererte, utrangerte skip, og avfalls- og miljøutfordringene som følger med skipene, blir eksporterte til utviklingsland med langt svakere lovverk enn Norge for slikt, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim i pressemeldingen.

Selskapet har fått to uker på seg til å vurdere om de vedtar forelegget.