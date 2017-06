7–0 seier for Haugesund

For å bruke en fotballklisjé så har FK Haugesund minst et og et halvt bein og ni av ti tær i andre runde av kvalifiseringen til UEFA Europa League, eller Europaligaen som turneringen kalles i Norge.

Sondre Tronstad scoret 1–0 allerede etter åtte minutter med et knallhardt skudd oppe i hjørnet, mens Liban Abdi la på til 2–0 etter 20 minutter. Før pausesignalet hadde gått, så hadde Haris Hajradinovic lagt på til 3–0 med en heading.

Fire på 25 minutter

FK Haugesund vartet opp med det ene flotte angrepet etter det andre og i løpet av 25 minutter i andre omgang hadde stillingen gått fra 3–0 til 7–0.

7–0 og sju forskjellige målscorere for haugalendingene.

Anthony Ikedi, Shuaibu Ibrahim, Erik Huseklepp og Johnny Buduson scoret målene i andre omgang.

Lang vei

Selv om FK Haugesund nå ligger an til å gå videre til neste runde, er det fortsatt langt frem til Europaligaen. Laget må gjennom tre kvalifiseringsrunder og en playoff før de når gruppespillet.

I Skien vant Odd også sin første kamp 3–0 mot et annet nordirsk lag, Ballymena. Stefan Mladenovic, Martin Broberg og Espen Ruud scoret målene.