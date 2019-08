– Det bor 196 personer på Utsira. Eller ifølge vår egen telling er vi 198 nå, sier ordfører Marte Eide Klovning.

På øya 18 kilometer vest for Haugesund, ute i Nordsjøen, har de full kontroll over hvem som flytter til og fra kommunen. Ifølge rådmannens beregninger skal folketallet, i landets minst befolka kommune, bikke 200 før nyttår.

Stedet der alle innbyggerne kan låne egen nøkkel til svømme- og gymhallen for å trene.

– Vi driver ikke valgkamp. Vi stiller til valg, sier Geir Helge Rasmussen.

Duellen om ordførerkjedet

Han stiller som ordførerkandidat for Utsira Bygdeliste og utfordrer den sittende ordføreren, som representerer Utsira Fellesliste.

SAUEKLIPPING: Ordførerkandidat Geir Helge Rasmussen er mer enn bare politiker. Han arbeider som los i en 100 prosent stilling og er sauebonde. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

I år skal listetoppene møtes til debatt før valget for å overbevise de 152 stemmeberettigede på øya. De har også sendt ut listeprogram, men kun Klovning har stått på stand. Én gang.

– Det er ikke sånn som andre steder. Vi treffer jo folk hele tiden. Dette er et personvalg, og jeg prøver ikke å gjøre for mye ut av det. Det må ikke bli for voldsomt, sier Klovning.

– Vi kjenner hverandre for godt her, både på godt og vondt. Du kan jo plukke ut mange som du vet stemmer på deg, legger Rasmussen til.

15 prosent stiller til valg

På kommunens to lister står totalt 28 personer. For å sette det i perspektiv: Nesten 15 prosent av kommunens innbyggere står på valg om knappe to uker.

– Før jeg skal stemme må jeg finne ut hvem som står for det jeg mener, men det er ganske lett. Alle kjenner jo alle her ute, sier Even Sandmo.

FLYTTET HJEM: 22 år gamle Even Sandmo arbeider som fisker og er blant de ferskeste huskjøperne i kommunen. Han flyttet hjem igjen etter noen år i «byen». Det er her han vil bo. – Det er helt fantastisk her. Jeg har en ekstrem frihet, kjenner alle og slipper støy og bråk. Jeg har tro på samfunn som dette. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Den 22 år gamle fiskeren er ikke alene om å skulle avgi stemme ved valget. For valgdeltakelsen på øya er blant de høyeste i landet. Ved valget i 2017 avga over 90 prosent sin stemme.

– Vi skal gå til valgurnene i Utsira kommune. Vår egen kommune. Det betyr mye for oss. Slik er realiteten i dag, og den muligheten håper jeg vi har ved neste valg og, slik forklarer ordfører Klovning den høye valgdeltakelsen i kommunen.

For det er ingen selvfølge at Utsira skal bestå som egen kommune. Fra 2020 vil 31 kommuner under 3000 innbyggere forsvinne og kun 127 stå igjen.

Utsira er «ufrivillig små»

Ved forrige kommunevalg fikk ordføreren spørsmål fra en journalist om «det kunne bli det siste valget på Utsira».

– Jeg har vært ordfører her i syv år nå, og det disse årene har handlet om er kommunesammenslåing. Jeg har ikke gjort annet enn å forsvare eksistensen til øysamfunnet. Det er slitsomt og uheldig for øyas utvikling.

Nå har kommunen blitt definert som «ufrivillig små» og får bestå, foreløpig. Men et stortingsflertall for tvangssammenslåing kan endre det.

Innbyggerne sa klart nei

Det er begge de politiske listene sterkt kritiske til.

– Jeg forstår litt av sentraliseringsdebatten, men samtidig ingenting. De snakker kun om penger, ikke om verdier og hvor folk vil bo. Naturressurser finnes ikke i byene, og noen må forvalte dem. Det hadde ikke vært det samme for turistene og kommet til Utsira, om det ikke var et oppegående samfunn her, sier Klovning.

VIL BEHOLDE ORDFØRERKJEDET: – Jeg prøver å vise frem at vi har en god liste som representerer hele øya, forteller Marte Eide Klovning. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

– Vi må få en avklaring for dette er langpining. Hadde vi slått oss sammen med Haugesund, så hadde vi ikke vært på størrelse med en boligblokk der engang. Vi hadde mistet de administrative stillingene, som er kommunens største arbeidsplass, og blitt en salderingspost med barnehage, skole, sykehjem og svømmebasseng. Det hadde vært enkelt og kuttet kostnader på Utsira og samfunnet her hadde dødt ut, legger Rasmussen til.

Også innbyggerne i mikrosamfunnet vil at kommunen skal bestå. I 2016 sa hele 85 prosent nei til å slå seg sammen med en annen kommune.

– Folk her vet hvordan det er å bo her, hva vi trenger og hvordan samfunnet skal drives. Det er viktig for oss å være selvstendige. Det har fungert godt, og det er det en grunn for, avslutter fisker Even Sandmo.