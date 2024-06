77 år gammel kvinne erkjenner ikke straffskyld etter dødsulykke

En 77 år gammel kvinne er tiltalt for uaktsomt drap etter en kollisjon med en motorsykkel på E39 i Lindesnes i 2022. MC-føreren, en 53 år gammel mann fra Sandnes, døde på stedet.

Rettssaken startet i Agder tingrett torsdag.

Kvinnen svarte nei på spørsmålet om hun erkjenner straffskyld, melder Stavanger Aftenblad.

Avisa skriver videre at kvinnen forklarer at hun ikke husker kollisjonen, og mistenker at hun har fått et illebefinnende.