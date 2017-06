71 fartsbøter i løpet av fire timer

E134 Haukeli: Det ble en travel ettermiddag for politiet i Haugesund. I løpet av fire timer delte de ut 67 forelegg og 4 anmeldelser for fart. Høyeste målte hastighet var 168 km/t i en 80 sone. I tillegg ble en person anmeldt for ruskjøring.