70 steinsprutskader i døgnet

Små steiner gjør stor skade i Rogaland og kostet forsikringsbransjen i fylket 142 millioner kroner. I Rogaland måtte 25000 bileiere innom et verksted for å reparere ruten eller få den skiftet i løpet av fjoråret.

Våren er høysesong for steinsprut.