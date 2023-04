6500 er tatt ut i streik i Rogaland frå i dag

Streik i to ferjesamband frå klokka 06.00 i dag, er det som truleg får konsekvensar for flest rogalendingar.

Ei av to ruter i Jøsenfjordsambandet, riksveg 13, blir ramma. Det betyr at ferja mellom Hjelmeland og Nesvik går kvart 40. minutt, medan ferjene til Ombo går som vanleg, seier Dag Hole, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. I tillegg blir sambandet stengt kvelds- og nattestid mellom klokka 21.40 og 06.00.

I Boknafjordsambandet er det ferje D, altså ei av fire ferjer som blir råka. Der er det stadig tre ferjer som går, men også der må dei reisande rekna med litt ekstra ventetid, trur avdelingsdirektør Hole.

Det er 6500 tilsette, organiserte i LO og YS som har gått i streik i dag tidleg her i fylket.

Det gjeld nærare tusen i Aibel Haugesund og Sandnes. Over 500 i Hydro Aluminium på Karmøy og fleire hundre i Kaefer Energy og Rosenberg Worley i Stavanger, og i Aker Solutions i Egersund.

I tillegg streikar over 100 personar i Laerdal Medical i Stavanger.