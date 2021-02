I april i fjor skjøt mannen mot seks politibetjenter på Dale i Sandnes.

Han fyrte av flere skudd, blant annet mot hodet til en politimann.

Onsdag er mannen i Jæren tingrett dømt til elleve år og seks måneders ubetinget fengsel. Det melder Stavanger Aftenblad.

Slik så vinduet til en naboleilighet ut etter skyteepisoden på Dale. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Skjøt mot frontruta

Om kvelden den 3. april i fjor fikk politiet melding om at det var avfyrt et skudd med våpen i luften utenfor en bolig på Dale i Sandnes.

Da politiet kom til stedet, begynte 63-åringen helt uten forvarsel å skyte mot dem. Flere politibetjenter havnet i livsfare.

Mannen skjøt blant annet mot frontruta til en av politibilene. Skuddet stoppet i sikkerhetsglasset. Hvis ikke, kunne det ha truffet en polititjenestemann som satt i førersetet.

Retten finner det bevist at åtte av de totalt ti skuddene som ble avfyrt mot politibetjentene med en 30 kaliber rifle, var i en farlig høyde.

Motiv er ikke kjent, men i dommen nevnes mannens frykt for å miste våpensamlingen som en mulig forklaring på skytingen.

Hele området ved boligkomplekset ble sperret av dagen etter skytedramaet. Foto: Arild Eskeland / NRK

Flere våpen

Politiet fant nemlig 30 våpen i mannens hus og hytte etter hendelsen. Han er også dømt for ulovlig oppbevaring av disse.

63-åringen ble selv skutt og skadet av politiet etter at han åpnet ild. Politiet fyrte av til sammen ti skudd mot mannen.

To av skuddene traff ham i magen og lår enten direkte eller som streifskudd. En tjenestehund bet ham også i venstre arm slik at han fikk skulderen ut av ledd.

Anker dommen

Den tiltaltes forsvarer, advokat Ingrid Lauvås, bekrefter overfor NRK at dommen vil bli anket.

Advokat Ingrid Lauvås i Elden Advokatfirma. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Min klient benekter ikke at han har vært involvert i hendelsen som saken gjelder, men han mener selv at han ikke har hatt nødvendig subjektiv skyld. Han har ikke forstått at han har gjennomført et drapsforsøk, sier Lauvås til NRK.

– Han husker ikke hendelsen. Han blir beskrevet av andre som en rolig og sindig mann. For tiltalte er denne hendelsen helt uforståelig, legger hun til.

2,3 i promille

Mannen har ikke erkjent straffskyld for drapsforsøk. Han opplyste å ha drukket svært mye alkohol tidligere på kvelden, og at han tåler dette dårlig.

Blodprøver tatt av tiltalte etter skyteepisoden viste at han da hadde 2,3 i promille.

Sakkyndige som gjennomførte rettspsykiatrisk undersøkelse kom frem til at mannen var tilregnelig under skytingen. Han sto stødig og skjøt godt, selv om han var påvirket av alkohol.

Politiet på plass etter den dramatiske episoden på Dale. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Oppreisning

Ingen av de involverte politibetjentene i skyteepisoden har vært sykemeldt i etterkant, men retten er ikke i tvil om at hendelsen har ført til psykiske reaksjoner hos de fornærmede.

Én av disse politibetjentene har siden gått bort. 63-åringen dømmes til å betale de resterende fem et beløp på mellom 100.000 og 120.000 kroner i oppreisning.

Spesialenheten ble også rutinemessig varslet om hendelsen, og to politibetjenter var mistenkt for grov kroppsskade.

I november ble saken henlagt på bakgrunn av at intet straffbart forhold ble bevist.

– Politiet handlet i nødverge, sa juridisk rådgiver i Spesialenheten, Mona Skaaden-Bjerke, til NRK.