56-åring dømt for overgrepsbilder

En 56 år gammel mann er dømt til sju måneders fengsel for oppbevaring av flere tusen bilder som viser overgrep mot barn eller som seksualiserer barn.

Politiet ble oppmerksomme mannen etter tips fra andre på det aktuelle biblioteket i Stavanger. De varslet politiet om at en mann brukte en av bibliotekets stasjonære datamaskiner til å søke etter bilder av nakne barn.

Politiet rykket ut og pågrep 56-åringen på stedet. Etter ransaking hjemme hos ham fant de mer overgrepsmateriale, skriver Stavanger Aftenblad. Nå er mannen dømt.

Ifølge Aftenbladet erkjente mannen å ha oppbevart bildene han var tiltalt for å inneha. Han mente imidlertid at kun et begrenset antall av bildene var ulovlige. Stavanger tingrett sa seg uenig.

I tillegg til 7 måneders fengsel dømmes 56-åringen til inndragning av blant annet nettbrettet han hadde lagret bildene på.