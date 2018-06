55-åring sendt til sykehus

En 55 år gammel mann er fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS) etter en arbeidsulykke i Sollivegen i Sola kommune. 55-åringen skal ha fått en murvegg over seg i forbindelse med arbeid i et privathus. Han skal ha fått et brudd i foten, melder politiet.