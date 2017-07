54 dagers fengsel for å lure NAV

En 26 år gammel mann er dømt til 54 dagers fengsel for å ha latt å være å melde inn arbeidstimer til meldekortsentralen. Slik skaffet han seg over 120.000 kroner for mye i støtte, skriver Aftenbladet. Mannen hadde prøvetid etter en tidligere dom.