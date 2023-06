– Hun forteller at de ble hentet fra lugaren til fellesområdet. Det var mange fra korpset som gråt, og noen skrek. Jeg hørte det var dramatisk for henne, sier Aase til NRK.

Datteren og resten av Solvang og Skåredalen skolekorps var på vei hjem fra korpstur da det begynte å brenne i en bobil på passasjerskipet MF Bergensfjord rundt midnatt natt til onsdag. Skipet fra rederiet Fjordlines var på vei fra Hirtshals til Risavika utenfor Stavanger.

Brannen skal ha startet i denne bobilen. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Brannen skal ha bli slukket raskt, men situasjonen opplevdes som dramatisk.

– Hun ringte meg rundt klokken 02.30. Det var godt å høre stemmen hennes. Det er ekkelt. Det er første gangen hun er ute. Det er 12 år gamle barn og enda mindre enn det, sier Aase.

Hun har kjørt den drøyt to timer lange turen fra Haugesund for å hente dattera.

– Nå har det ikke blitt noe søvn i natt. Det forsterker alle følelser, sier Aase.

Noen minutter senere er hun gjenforent med datteren.

Silje Aase sammen med mannen Magnus Aarbakke. Her har de akkurat blitt gjenforent med datteren Frida som var ombord på MF Bergensfjord da det begynte å brenne. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Over 500 ombord

Samtidig som flere passasjerer skal gikk av i Risavika, gikk politiet fra Sør-Vest politidistrikt om bord.

– Vi skal gjøre sporsikring og foreta åstedsundersøkelser, sa operasjonsleder Victor Fenne-Jensen til NRK tidligere onsdag morgen.

Politiet tok i mot passasjerskipet MF Bergensfjord onsdag morgen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Konsernsjef i Fjordlines, Brian Thorsted Hansen, var også på plass for å ta imot skipet.

– Nå vil jeg snakke med vårt personale og våre gjester, sa han.

Ifølge konsernsjefen var det om lag 500 gjester ombord. Totalt skal det være 591 personer ombord på skipet ifølge Hovedredningssentralen.

Thorsted Hansen mener personale gjorde alt riktig da brannen startet.

– Det var en mindre brann og den kom raskt under kontroll av vårt personale og sprinkleranlegg.

Brian Thorsted Hansen på plass i Risavika. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Snart i normal drift

Thorsted Hansen forteller videre at politiet nå skal få gjøre jobben sin som vanlig etter slike hendelser.

– Skipet vil dra videre til Bergen etter en forsinkelse på én og en halv time. Etter det vil det være i normal drift.

Innsatslederen til politiet på stedet, Torleif Paulsen, bekrefter til NRK at brannen tilsynelatende ikke skal ha spredd seg.

– Om det er hell eller godt arbeid, men det har ikke brent andre steder enn i den bilen. Vi holder på enda og skal få den brannskadde bilen ut og få en forklaring fra eieren, sier han.

Selv om skipet snart vil være i normal drift, ble akkurat denne turen alt annet enn normalt for skolekorpset fra Haugesund.

– Det var ikke mange som ville sove i lugarene sine, så vi slo en leir i en salong, sier styreleder i Solvang og Skåredalen skolekorps, Ingebjørg Tordal.

– Dette er unge mellom 9 og 16, så det er litt aldersavhengig også. Etter hvert fikk vi vite at båten skulle inn til Kristiansand for assistanse, så da skjønte vi at de hadde ro over situasjonen.

Tordal sier videre at det var godt å være i lag.

– Nå skal vi på bussen tilbake til Haugesund. Jeg tror ungene er veldig trøtte, så dette blir nok en dag der de må restitueres. Jeg skulle egentlig på jobb, men det utgår nok.