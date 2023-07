500 bilar kvar dag over Høgsfjorden

Fartøydrift, som driv ferjesambandet over Høgsfjorden, er svært godt nøgd med trafikktala så langt.

Ferja mellom Lauvvik og Oanes har den siste tida frakta i snitt 500 bilar kvar dag, som er dobbelt så mykje som reiarlaget hadde rekna med, skriv Sandnesposten.

Fartøydrift har nå snart 1000 bilistar, for det meste lokale, som har registrert seg for å få rabatt. Det er to månader sidan sambandet opna etter å ha vore stengt sidan i fjor.