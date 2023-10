I henhold til alkoholloven § 9-2 første ledd er det forbudt å:

reklamere for alkoholholdig drikk

reklamere for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk

la alkoholholdig drikk inngå i markedsføring av andre varer eller tjenester

Reklameforbudets hovedformål er å hindre påvirkning som fører til økt etterspørsel av alkoholholdig drikk.

I tillegg har forbudet til formål å opprettholde forståelse i befolkningen for at alkoholholdige drikkevarer skiller seg fra andre handelsvarer og at det er behov for særskilt regulering som begrenser alkoholforbruket i Norge.

For å oppnå formålene, er forbudet utformet som et generelt forbud mot alle former for markedsføring av alkohol, men med noen begrensede unntak (omtales lenger ned i denne artikkelen).

(helsedirektoratet.no)