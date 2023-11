50-åring tiltalt for flere overgrep mot barn

En mann (50) har, ifølge Aftenbladet, erkjent seksuelle overgrep mot to gutter under 14 år. Han filmet flere av overgrepene med et skjult videokamera. Noen filmer delte han på ulike på chatterom som han administrerte. Mannen ble pågrepet i september i fjor, og straffesaken skal opp for Sør-Rogaland tingrett i desember. Dette var en av de siste store sakene som ble etterforsket av den nå nedlagte spesialgruppen Spiderweb i Sør-Vest politidistrikt.