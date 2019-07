50-åring i Haugesund tiltalt for drap på samboeren

Mannen (50) fra Haugesund er tiltalt for å ha drept samboeren sin med kniv natt til 1. januar i år. Drapet skjedde i deres felles bolig. Paret hadde tre barn sammen.

Ifølge statsadvokatens tiltale døde kvinnen etter et stikk i øvre del av brystkassen, skriver Rogalands Avis.

Mannen er også tiltalt for å ha mishandlet liket.

Bakgrunnen er at han helte ut bensin flere steder i boligen og på soverommet der avdøde befant seg. Deretter tente 50-åringen på. Liket skal ha fått omfattende skader.

Videre ble huset totalskadd i brannen.

Prøvde å flykte

50-åringen er videre tiltalt for ha kjørt motorsykkel med 2,2 i promiller, ifølge avisen.

Like etter drapet fant nemlig politiet mannen i nærheten av huset. 50-åringen hadde forsøkt å stikke av på en motorsykkel. I fluktforsøket veltet han og pådro seg flere brudd.

Det er satt av fem dager til saken som starter opp i Haugaland tingrett den 19. august i år.

Kranglet på fest

Et par uker etter drapet innrømmet 50-åringen at han drepte samboeren.

Drapet skjedde etter at paret hadde feiret nyttår sammen på fest. I avhør har den drapstiltalte mannen fortalt at de to kranglet under festen.

Kvinnen skal overfor andre ha uttrykt bekymring i forbindelse med konflikten, har NRK fått opplyst.