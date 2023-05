5-åring fikk glovarmt vann over seg – mindreårig gutt mistenkt

– Da vi hørte det forferdelige skriket skjønte vi med en gang at det var datteren vår, og at dette ikke var et «lekeskrik», sier far Leif Opedal

Datteren ble fraktet til Haugesund sjukehus 21. mai, etter å ha fått svært varmt vann over seg.

Den fem år gamle jenta er nå innlagt på Haukeland universitetssjukehus med andregrads forbrenning på ni prosent av kroppen. Ifølge faren går det etter forholdene godt med datteren.

Pappa Leif Opedal sier de raskt merket at det var noe som ikke stemte med skriket til datteren. Foto: Privat

– I natt var kona og tok vakten på sykehuset. Jeg skal reise dit i dag for å være sammen med henne, slik at hun alltid har en av oss der, sier han.

Familien har fast plass på Grindafjord Feriesenter. Det som skulle vært en kjekk langhelg med lek og moro ble brått satt på vent.

– Plassen vår er cirka 30 meter unna, så vi hørte at noe var galt.

– Det var så klart ingen gøy opplevelse. Jeg tenker at vi bare må gjøre det beste ut av det og ta det i hennes tempo.

Straffesak

Politiadvokat Silje Gudmestad Jansen i Sør-Vest politidistrikt, sier til NRK at grunnet alvorligheten i saken har det blitt opprettet en straffesak.

– Den mistenkte er mindreårig, så han vil ikke bli straffeforfulgt, men det kan hende vi tar i bruk andre virkemidler, sier hun.

Videre forteller Jansen at saken fortsatt er under etterforskning, men at de har sikret seg videoen av hendelsen, avhørt vitner og også hatt en samtale med den mindreårige gutten.

Hun kan bekrefte at politiet har sett videoen, men de vil ikke gå inn på hva videoen viser på nåværende tidspunkt.

Politiet kjenner ikke til digital utfordring

Familien til 5-åringen forteller til NRK at de har blitt gjort oppmerksom på at det å helle varmt vann over intetanende personer, blir sett på som en utfordring på nett. Men de presiserer at det er uvisst om det var tilfellet her.

Politiet sier de ikke har kjennskap til den omtalte utfordringen med å helle varmt vann over andre personer.

– Jeg har heller ingen opplysninger om at dette er en utbredt utfordring nå, sier Jansen.