45-åring dømt til fengsel

Retten finner det bevist at 45-åringen slo avdøde med knyttet hånd i hode på et nachspiel i Egersund 31. desember 2016, skriver Stavanger Aftenblad. Vedkommende er dømt for grov kroppsskade med døden til følge, og dømmes til fem år og seks måneders fengsel.