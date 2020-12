44 nye smittetilfelle i Stavanger

Laurdag vart det registrert 44 nye koronasmitta i Stavanger, melder kommunen. Det er høgaste talet til no. 30 nærkontaktar, 12 usikker smittekjelde, og to med ukjend smittekjelde. Nokre prøvar er frå 1. juledag. Smittevernoverlege Runar Johannessen seier det nye talet var forventa, og at nye smitta allereie var i karantene.