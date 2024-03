420 flere elever skal velge videregående utdanning i år

Nesten 7000 elever i grunnskolen i Rogaland må i løpet av dagen i dag søke om opptak på videregående skole for neste skoleår. Det er 420 flere elever enn i fjor.

For at alle skal få plass på videregående skole er det allerede nå bestemt at det skal opprettes 22 ekstra klasser på vg1.

– Jeg tror vi må opprette enda noen flere klasser for å få plass til alle elevene, sier seksjonssjef for inntak i Rogaland fylkeskommune Helge Eide.

Også neste år vil det være et stort kull som går ut av ungdomsskolen, mens toppåret blir 2026 med minst 200 ekstra elever på toppen av det som går ut dette året.

Tidlig i neste uke kommer resultatet på hvor mange som har søkt på de forskjellige programmene på videregående skole.