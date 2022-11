42 bøter for mobilbruk ved Auglendstunnelen

Politiet har denne uken hatt flere kontroller på E39 ved Auglendstunnelen fordi det i år har vært en økning i påkjørsler bakfra ved tunnelen. Politiet har gitt ut 42 bøter for mobilbruk under kjøring. Politiet skriver selv at dette er et høyt tall.

Boten for mobilbruk er nå på 7450 kroner. Samferdselsdepartementet har nettopp sendt ut på høring å øke boten til 9700 kroner.