42-åring fra Klepp vant 13 mill.

Forrige ukes vinner av over 13 millioner kroner i Lotto har i dag gitt seg til kjenne. – Jeg skulle ta ut 500 kroner i minibanken og forventa at det skulle være rundt 6000 kroner på kontoen. Men der lyste jo over 13 millioner kroner mot meg, sier 42-åringen. Den nybakte millionæren ønsker å være anonym.