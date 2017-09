Ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) har nå blitt overført til den nyopprettede etaten Kulturtanken. Flere hundre musikere mener de taper store penger på omorganiseringen.

– Avtalene våre har smuldret opp fordi Kulturtanken, som nå har overordna ansvar for DKS, ikke har mandat til å forhandle for oss, sier musiker Hans Martin Austestad, en av initiativtakerne bak oppropet.

Totalt 400 utøvere – de fleste av dem musikere – har skrevet under på oppropet, deriblant Sandra Kolstad, Martin Hagfors, Torgny Amdam, Nils Christian Fossdal og Britt-Synnøve Johansen.

DKS er en av de viktigste oppdragsgiverne for norske kulturarbeidere, med et totalt budsjett i 2017 på 270 millionar kroner.

ÅPNING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sto for den offisielle åpningen av Kulturtanken i Nydalen i Oslo onsdag. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Rasering av rettigheter

I oppropet heter det at raseringen av utøvernes rettigheter må stoppes.

– Vi har fått dårligere muligheter for å opparbeide ansiennitet og pensjonsrettigheter som vanlige lønnsmottakere. Ansvaret er pulverisert, og vi må forhandle med hver enkelt fylkeskommune, sier Austestad.

Han har besøkt rundt 5000 klasserom med bluegrass-bandet Løkki de siste årene:

Fram til nå har mange av utøverne hatt tariffavtale med Rikskonsertene.

– Den gamle tariffavtalen med Rikskonsertene sørget for at vi steg 20 prosent i lønn etter 200 spilte konserter. Nå har jeg opplevd enkelte steder, som i Oslo, at jeg mister ansiennitetstillegget, taper penger, og i prinsippet tjener det samme som en fersk skolesekk-utøver, sier musikeren.

– Særbehandling

– Dette er et resultat av at musikerne nå ikke lenger særbehandles, men får samme vilkår som de andre utøverne, svarer DKS-leder i Oslo kommune, Kristin Falck.

I et ferskt brev ber Kunstnernettverket, som organiserer mange ulike utøvergrupper, om at fylkeskommunene bruker en oppjustert tariffavtale fra januar i år. Den er anbefalt av både Kulturtanken, og av musikernes og dansernes organisasjoner.

Noen fylkeskommuner avventer, og andre følger nå en gammel avtale fra 2015/16, forhandlet fram av Akershus fylkeskommune. En avtale som gir dårligere vilkår, ifølge utøverne selv.

– Skolesekken vil miste de beste utøverne. Resultatet blir til slutt et dårligere tilbud til skolebarna, sier Austestad, som synes Kulturtankens ledelse må ta større ansvar for å ordne opp.

FORSTÅR FRUSTRASJON: Direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik, sier hun håper en ny avtale kan komme på plass for utøverne. Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

Forhandlinger om ny avtale

Direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik, sier at hun forstår frustrasjonen, men hun går ikke med på at hun fraskriver seg ansvar:

– I tilskuddsbrevene står det utøverne har krav på bransjestandard. Men vi ser at det bør på plass en ny avtale, og at utøverne må få en motpart å forhandle med. Jeg vet at det nå er kontakt mellom KS og fylkeskommunene om dette.

Krever bransjestandard

BRANSJESTANDARD: Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet mener partene må ordne opp. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen (H), sier regjeringen forutsetter at utøvere får betalt i tråd med bransjestandarder, og at det nå er opp til partene å bli enige.