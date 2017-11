400 boliger og 3500 arbeidsplasser

I dag ble det første spadestikket tatt i den store Paradis-utbygginga i Stavanger. For ni år siden flytta godsvirksomheten til Ganddal i Sandnes. Nå skal det bli gjort klart for 400 boliger, og et næringsområde med plass til 3500 arbeidsplasser.