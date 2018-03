Arbeidsulykken skjedde hos en bedrift ved Husøy næringsområde på Avaldsnes ved halv tolv-tiden mandag formiddag.

– Vi fikk melding om en person som hadde fått en skade i ansiktet, forteller operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Helene Strand.

Drev med trykktesting

Mannen drev med trykktesting av en rørkonstruksjon da ulykken skjedde.

– Under dette arbeidet skal mannen ha blitt utsatt for trykk, som førte til at han fikk denne skaden i ansiktet. Ifølge våre opplysninger er det alvorlig.

Ulykken skjedde på Husøy i Karmøy kommune.

Luftambulanse ble rekvirert til ulykkesstedet, og tok mannen med til Haukeland universitetssjukehus.

Kritisk skadd

Klokken 14 opplyste sykehuset at 40-åringen er kritisk skadd.

Politiet og Arbeidstilsynet har startet undersøkelser på stedet etter arbeidsulykken.

– Krimteknikere og Arbeidstilsynet foretar nå sine undersøkelser for å finne årsaken til ulykken.

– Var det vitner til ulykken?

– Det skal ha vært et par vitner til ulykken. Dette var kolleger av den skadde mannen. Både de og ledelsen i firmaet er avhørt, svarer Strand.