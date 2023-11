– Han blir smartare og smartare. Det er skummelt.

Vidaregåandeelev Thomas Saue Hovland snakkar om kunstig intelligens (KI).

Han er rett og slett bekymra for si eiga framtid.

Og det er han ikkje åleine om.

Ei ny undersøking frå Ipsos viser at 43 prosent av befolkninga i alderen 18–29 år er bekymra for korleis kunstig intelligens vil påverke samfunnet i framtida.

Også Tesla-sjef Elon Musk har åtvara og meiner utviklinga går for raskt.

– Eg er mest redd for at eg ikkje får jobb, seier Thomas.

Alle fire i kompisgjengen seier dei er bekymra for framtida. Frå venstre: Thomas Saue Hovland, Oscar Toma, Carlos Hernandez og Joey Ingvaldsson. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Han vil bli automatikar eller FU (fjernstyrt undervassfarkost)-operatør.

– Banar veg for nye karrierar

Men Morten Goodwin meiner Thomas ikkje treng å bekymre seg for jobb.

Han er professor ved Universitetet i Agder og blir rekna som ein av dei mest framståande fagpersonane i Noreg rundt kunstig intelligens.

Morten Goodwin er professor i KI ved Universitetet i Agder. Han trur KI vil bli endå meir integrert i våre liv i tida framover. Samtidig seier han vi må vere merksame på dei negative sidene ved KI, slik som automatiserande våpensystem og forførande algoritmar. Foto: John Inge Johansen

– Kunstig intelligens kan faktisk utvide menneskelege ferdigheiter og bane veg for nye karrierar, seier han.

Vidaregåandeelev Kine Vikse er ikkje like bekymra som Thomas.

– Eg trur ikkje det kjem til å drepe oss eller ta over verda eller noko sånt, seier ho.

Elev ved Haugaland vidaregåande skule i Haugesund, Kine Vikse. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Ikkje berre positivt

KI-professoren påpeikar at vi ikkje skal vere redd for at maskiner oppnår medvit og dominerer verda slik som i Terminator-filmane.

Likevel er han tydeleg på at KI ikkje er risikofritt:

– Det som verkeleg vekkjar bekymring er heller kven som kontrollerer desse mektige verktøya, og korleis dei blir brukte.

Han seier at KI i dag blir nytta til manipulerande formål; både for å selje reklame men også i langt meir alvorlege tilfelle som å påverke politiske avgjerder.

Kva kan KI eigentleg gjere?

Utviklinga har gått fort dei siste åra. Du kan få svar på nesten alt mogleg gjennom tenesta ChatGPT.

Og om du har lyst til å skrive ut eit bilete på veggen din, så er det berre fantasien som set grenser.

Kanskje har du veldig lyst til å ramme inn ein frosk med hatt som sit på toppen av eit fjell?

Vel:

Illustrasjon: Dezgo

Og dei tilrådde videoane du får opp på TikTok og YouTube er handplukka av KI.

– Kunstig intelligens er allereie som ein superhelt i teknologiverda, ho gjer allereie kvardagen lettare og meir spennande ved å gi oss smarte assistentar, seier professor Goodwin.

– Store resultat

John Krogstie er professor og direktør ved NTNU Digital. Han seier kunstig intelligens kan bidra til å løyse store samfunnsutfordringar.

– Det har allereie gitt store resultat, mellom anna innan naturvitskap. Der har problem ein har streva med i 30 år, vorte løyste på kort tid, seier han.

Professor og direktør ved NTNU Digital, John Krogstie. Han trur KI og digitalisering kjem til å vere viktig på alle samfunnsområde framover. Foto: Geir Mogen

Men om KI blir brukt feil, seier han det kan vere skadeleg for ei berekraftig utvikling.

– Derfor er det viktig at alle veit kva moglegheiter og utfordringar som finst med kunstig intelligens, seier Krogstie.