3,1 millioner i snitt

Snittprisen for en hytte i Sirdal er 3,1 millioner kroner, skriver Rogalands Avis. Eiendomsmegler Rune Bertelsen sier til avisa at han ikke kan huske at snittprisen har vært så høy tidligere. I 2017 gikk den dyreste hytta i Sirdal for 8,2 millioner.