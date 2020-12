39 nye smittetilfeller

I Stavanger er det nå registrert 39 nye smittetilfeller i kommunen. To av disse er reiserelatert, fire usikre, 31, nærkontakter og to ukjente. Ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun forteller at de foreløpig har god kontroll på smitten i byen.