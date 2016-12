En 38 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til forvaring i ni år, med en minstetid på seks år. Mannen mishandlet samboeren sin til døde i parets hjem på Bryne. Kvinnen døde 2. oktober i fjor.

Mannen var tiltalt for grov kroppsskade med døden til følge etter at han slo og sparket samboeren sin. Han skal også ha utøvd annen stump vold mot hodet og kroppen hennes.

Dommen vil bli anket

Forsvarer Odd Rune Torstrup sier til NRK at han har snakket med klienten sin i dag, og at dommen kommer til å bli anket i sin helhet.

– Min klient mener faktum er bedømt galt og at lovens vilkår for forvaring ikke er oppfylt, sier Torstrup.

– Har dette sammenheng med at det finnes få tekniske bevis i denne saken, at dommen stort sett er bygd på forklaringer fra vitner?

– Det vil være uriktig av meg å forhåndsprosedere saken, men det er en sentral del av forsvaret at det ikke foreligger tekniske bevis.

Tidligere straffedømt

38-åringen har flere dommer fra før, blant annet for å ha drept sin egen hund med øks og for å ha truet med å drepe to polititjenestemenn.

Da saken ble behandlet i Jæren tingrett tidligere denne måneden, gikk forsvarer Brynjar Meling ut og sa han fryktet klienten kunne bli forhåndsdømt på grunn av tiltaltes forhistorie og oppførsel (Odd Rune Torstrup tok senere over saken, red. anm.).

Den enstemmige dommen er i samsvar med aktor Tormod Haugnes' påstand. 38-åringen erkjente ikke straffskyld da saken gikk for Jæren tingrett.