Stavanger konserthus har søkt etter ny admninstrerende direktør etter Per Harald Nilsson. På lista er det 36 søkere, hvor 13 av disse er untatt offentligheten. Blant de mest kjente navnene på søkerlisten er konserthussjef for Festiviteten i Haugesund, Tom Erik Anfinsen, sjef for Sandnes kunst- og kulturhus Elisabeth Dahl og tidligere Folken, Moldejazz og Fiskepiren-sjef Mariann Bjørnelv.