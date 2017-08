34-åring tiltalt for voldtekt av 17-årig nabojente

Tiltalen mot den 34 år gamle mannen er tatt ut av statsadvokat Oddbjørn Søreide, melder Rogalands Avis. Voldtekten skal ha skjedd i Stavanger natt til 21. januar i år. Den tiltalte har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen kort til etter.

Ifølge tiltalen skal mannen ha tatt seg inn i boligen til nabojenta en gang etter klokken 3.30 på natten. Der skal han ha tatt tak i 17-åringen, holdt henne fast og festet strips rundt hendene hennes, før han skal ha voldtatt henne. I en tidligere fengslingskjennelse fra Stavanger tingrett har det kommet fram at jenta skal ha sagt til 34-åringen at han måtte stanse før han ødela sitt liv, og at han måtte tenke på barna sine.

34-åringen var maskert og hadde med seg utstyr til å binde og kneble jenta. Mannen risikerer inntil 15 års fengsel om han blir dømt etter tiltalen. 34-åringens forsvarer, advokat Ørjan Eskeland, sier til Rogalands Avis at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Saken starter i Stavanger tingrett 11. september i år. Retten har satt av tre dager til saken.