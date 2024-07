33 elever besto eksamen på sommerskole

33 elever besto eksamen etter å ha brukt de to første ukene av sommerferien på sommerskole i Rogaland. Sommerskolen er et tilbud til alle elever, tidligere elever eller lærlinger på videregående skole med stryk eller ikke bestått i et fag.



Hilde Blesvik i Rogaland fylkeskommune er ansvarlig for organisering og gjennomføring av sommerskolen. Hun er glad for at sommerskolen nå har bidratt til at flere elever som ikke hadde karakter, har fått det. Det sier hun i en pressemelding.